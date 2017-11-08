О НАШЕЙ ФИРМЕ

ООО “маленькая Камчатка” имеет 8-летний опыт работы в сфере туризма и гостеприимства на Камчатке. “Россия начинается с Камчатки” — за время работы с нашей помощью в этом убедились более 700 довольных туристов, многие из которых побывали у нас в гостях не по одному разу. Мы постоянно расширяем ассортимент предоставляемых услуг, туры и становимся лучше, а наши цены приятно удивляют наших гостей.

Наши гостевые дома великолепно подходят для отдыха большой компанией или семейного отдыха! Ценообразование очень демократичное, в среднем 2000 с человека. Великолепное расположение, развитая инфраструктура, минимаркеты, — все это располагается вблизи к нашим гостевым домам. Благоустроенный внутренний двор, где Вы можете отдохнуть после насыщенного дня. Мангал, беседка, качели, — все это только для вашего отдыха.

МЫ- одни из немногих, кто готов предложить вам ВСЕ! Вам не придется искать отдельно проживание либо искать кого-то кто организует вам экскурсии по Камчатке. МЫ-ВСЕ СДЕЛАЕМ! От и до.

…Ваша задача только отдых!

Мы предлагаем туристам широкий спектр услуг — от встречи в аэропорту и помощи с размещением до организации туров под ключ. Мы разработаем для Вас индивидуальный тур, который будет включать конные, морские и вертолетные экскурсии, поездки на горячие источники, снегоходные туры и восхождения на вулканы, трекинг и многое-многое другое. В “маленькой Камчатке” работает команда опытных гидов — людей, которые искренне влюблены в Камчатку и всегда рады поделиться этой любовью с гостями нашего полуострова.