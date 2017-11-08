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Почему стоит посетить
КАМЧАТКУ

Есть ли край земли, где можно почувствовать себя свободным от всего и вкусить аромат диких трав, прислушаться к пению птиц вдали от бешеного бега мегаполиса? Устали от набивших оскомину туров и путешествий, надоело ходить привычным туристическим маршрутом? Добро пожаловать на Камчатку, край, в котором есть места, где не ступала нога человека, край с неповторимыми термальными источниками, край, где «спят драконы» и просыпается солнце!

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Туры и Экскурсии

Долина Гейзеров

Тип маршрута: Вертолётные экскурсии

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ: Однодневные туры

СТОИМОСТЬ: 54000 руб

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Мутновский вулкан

Тип маршрута: На вулканы

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ: Однодневные туры

СТОИМОСТЬ: 14000 руб

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Горелый вулкан

Тип маршрута: На вулканы

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ: Однодневные туры

СТОИМОСТЬ: 11000 руб

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Природный парк «Налычево»

Тип маршрута: Треккинг

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ: Многодневные туры

СТОИМОСТЬ: 35000 руб

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Мутновская сторона 2 дня

Тип маршрута: На вулканы Треккинг

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ: Многодневные туры

СТОИМОСТЬ: 33000 руб

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Рыбалка на р. Быстрая

Тип маршрута: Сплав/рыбалка

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ: Однодневные туры

СТОИМОСТЬ: 9000 руб

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Курильское озеро

Тип маршрута: Вертолётные экскурсии

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ: Однодневные туры

СТОИМОСТЬ: 54000 руб

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Авачинский вулкан

Тип маршрута: На вулканы

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ: Однодневные туры

СТОИМОСТЬ: 10000 руб

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Авачинский перевал

Тип маршрута: Треккинг

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ: Однодневные туры

СТОИМОСТЬ: 6000 руб

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мини Долина Гейзеров

Тип маршрута: Треккинг

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ: Однодневные туры

СТОИМОСТЬ: 9000 руб

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горный массив Вачкажец

Тип маршрута: На вулканы Треккинг

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ: Однодневные туры

СТОИМОСТЬ: 8000 руб

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Этно-комплекс «Кайныран»

Тип маршрута: Треккинг

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ: Однодневные туры

СТОИМОСТЬ: 5000 руб

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Халактырский пляж

Тип маршрута: Треккинг

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ: Однодневные туры

СТОИМОСТЬ: 5000 руб

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остров Старичков

Тип маршрута: Морские экскурсии

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ: Однодневные туры

СТОИМОСТЬ: 6500 руб

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бухта Русская

Тип маршрута: Морские экскурсии

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ: Однодневные туры

СТОИМОСТЬ: 13000 руб

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Карымшенские термальные источники и Вилючинский водопад

Тип маршрута: Треккинг

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ: Однодневные туры

СТОИМОСТЬ: 6000 руб

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Сплав по р. Быстрая

Тип маршрута: Сплав/рыбалка

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ: Однодневные туры

СТОИМОСТЬ: 8000 руб

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Знакомство с Камчаткой

Тип маршрута: Морские экскурсии На вулканы Сплав/рыбалка Треккинг

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ: Туристический пакет

СТОИМОСТЬ: 84500 руб

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Вулканы Камчатки

Тип маршрута: Морские экскурсии На вулканы Треккинг

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ: Туристический пакет

СТОИМОСТЬ: 89000 руб

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Толбачик

Тип маршрута: На вулканы Треккинг

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ: Многодневные туры

СТОИМОСТЬ: 49000 руб

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Камчатские стихии

Тип маршрута: Морские экскурсии На вулканы Сплав/рыбалка Треккинг

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ: Туристический пакет

СТОИМОСТЬ: по запросу руб

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Земля термальных вод

Тип маршрута: На вулканы Треккинг

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ: Туристический пакет

СТОИМОСТЬ: по запросу руб

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Восхождение на Авачинский вулкан

Тип маршрута: На вулканы Треккинг

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ: Многодневные туры

СТОИМОСТЬ: 15000 руб

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Зимняя неделя

Тип маршрута: На вулканы Треккинг

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ: Туристический пакет

СТОИМОСТЬ: по запросу руб

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Подледная рыбалка

Тип маршрута: Сплав/рыбалка

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ: Однодневные туры

СТОИМОСТЬ: 5000 руб

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Снегоходный тур к Авачинскому вулкану

Тип маршрута: На вулканы

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ: Однодневные туры

СТОИМОСТЬ: 6000 руб

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вулкан Толбачик. Эссо + сплав (5 дней)

Тип маршрута: На вулканы Сплав/рыбалка Треккинг

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ: Многодневные туры

СТОИМОСТЬ: 87000 руб

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комфортабельное проживание

В собственности нашей компании также находится комфортабельный гостевой дом на 11 мест, и дом на 5 мест, где мы всегда рады встретить наших гостей. Дома имеют наивысший рейтинг на таких ресурсах, как Booking.com и Airbnb. В случае необходимости мы предлагаем гостям комплексное питание с индивидуальным подходом к формированию меню (формат “завтрак-ужин”). Качество и комфорт по привлекательной цене!

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автомобили для бездорожья

Мы располагаем собственным автопарком, что обеспечивает нашим туристам максимально разнообразный, кофмортный и запоминающийся отдых. К Вашим услугам - вахтовый автобус на 15 мест и 3 мощных внедорожника. Всем транспортом управляют опытные водители-проводники.

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Для отдыха души
нужно только желание.

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    Наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время.


    О НАШЕЙ ФИРМЕ


    ООО “маленькая Камчатка” имеет 8-летний опыт работы в сфере туризма и гостеприимства на Камчатке. “Россия начинается с Камчатки” — за время работы с нашей помощью в этом убедились более 700 довольных туристов, многие из которых побывали у нас в гостях не по одному разу. Мы постоянно расширяем ассортимент предоставляемых услуг, туры и становимся лучше, а наши цены приятно удивляют наших гостей.

    Наши гостевые дома великолепно подходят для отдыха большой компанией или семейного отдыха! Ценообразование очень демократичное, в среднем 2000 с человека. Великолепное расположение, развитая инфраструктура, минимаркеты, — все это располагается вблизи к нашим гостевым домам. Благоустроенный внутренний двор, где Вы можете отдохнуть после насыщенного дня. Мангал, беседка, качели, — все это только для вашего отдыха.

    МЫ- одни из немногих, кто готов предложить вам ВСЕ! Вам не придется искать отдельно проживание либо искать кого-то кто организует вам экскурсии по Камчатке. МЫ-ВСЕ СДЕЛАЕМ! От и до.

    …Ваша задача только отдых!

    Мы предлагаем туристам широкий спектр услуг — от встречи в аэропорту и помощи с размещением до организации туров под ключ. Мы разработаем для Вас индивидуальный тур, который будет включать конные, морские и вертолетные экскурсии, поездки на горячие источники, снегоходные туры и восхождения на вулканы, трекинг и многое-многое другое. В “маленькой Камчатке” работает команда опытных гидов — людей, которые искренне влюблены в Камчатку и всегда рады поделиться этой любовью с гостями нашего полуострова.

    Туристическая компания “Маленькая Камчатка”

    ИНН 4105046828/КПП 410501001

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